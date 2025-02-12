Холіфілд та Льюїс на черзі: Усик уже восьмий в рейтингу найстаріших чемпіонів важкої ваги

Чинний чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO Олександр Усик сьогодні увійшов до рейтингу 8 найстаріших володарів титулу у найпрестижнішому дивізіоні.

12 лютого уродженцю тимчасово окупованого Сімферополя виповнилося 38 років і 26 днів.

Отже, український чемпіон витіснив з 8 позиції рейтингу південноафриканця Коррі Сандерса, який був чемпіоном світу до 38 років і 25 днів. Нагадаємо, інший українець Віталій Кличко не дозволив Сандерсу піднятися вище, нокаутувавши Коррі 24 квітня 2004 року у бою, на кону якого стояв чемпіонський титул WBC.

5 грудня 2024 року Усик піднявся на 9 місце рейтингу, випередивши американця Ларрі Холмса, який перебував в статусі чемпіона до 37 років та 322 дні.

А 18 жовтня 2024 року Олександр увійшов у топ-10 рейтингу, витіснивши на 11-ту сходинку легендарного Мухаммеда Алі, який втратив чемпіонський пояс у віці 37 років і 274 днів.

Тепер в Усика вимальовуються непогані перспективи піднятися на шосте місце рейтингу, яке зараз посідає Леннокс Льюїс (пішов з боксу у ранзі чинного чемпіона WBC у 38 років 157 днів).

Відзначимо, наразі немає навіть орієнтовної дати наступного поєдинку Усика.

Сьома позиція у ще однієї легенди боксу Евандера Холіфілда (лишився титулу WBA у віці 38 років і 135 днів). Тобто вже 1 червня 2025 року Усик може обігнати Холіфілда, а 23 червня цього року – Леннокса Льюїса.

На 5-му місці рейтингу зараз знаходиться американець Джерсі Волкотт, який володів чемпіонським титулом в 1951-52 роках і програв пояс легендарному Роккі Марчіано, коли йому було 38 років 236 днів.

Усик може випередити Джерсі в рейтингу 10 вересня 2025 року.

Цікаво, що у трійці найстаріших володарів чемпіонських поясів – одразу два українці: другу сходинку посідає Віталій Кличко, який завершив свою боксерську кар’єру в ранзі чинного чемпіона світу WBC та на момент оголошення про завершення кар’єри (16 грудня 2013 року) йому було 42 роки 150 днів; на третьому місці Володимир Кличко, який володів чемпіонськими титулами WBA, IBF та WBO до 39 років 248 днів. Потіснити Володимира з третього місця Олександр зможе 22 вересня 2026 року. Віталія – лише в червні 2029 року.

Рейтинг найстаріших чемпіонів очолює американець Джордж Формен, який позбувся титулу чемпіона IBF в 46 років та 170 днів і його рекорд українець теоретично зможе побити лише у 2033 році.

Нагадаємо, першим чемпіоном світу в гевівейті став американець Джон Салліван. Це трапилось 29 серпня 1885 року, і до липня 1921 року кращих боксерів суперважкої ваги називали лінійними чемпіонами. За 140-річну історію надважкого дивізіону було складено безліч різноманітних рейтингів, у яких яскравий слід лишили й українці.

Чемпіонські бої Усика у важкій вазі

Український боксер уперше став чемпіоном світу у важкому дивізіоні 25 вересня 2021 року, коли переміг британця Ентоні Джошуа. Тоді українець став володарем одразу трьох основних поясів (WBA, WBO та IBF).

Далі Усик не залишив шансів тому ж Джошуа у матчі-реванші, потім нокаутом захистив титули у поєдинку з Ентоні Дюбуа, після чого, 19 травня, упевнено переміг Тайсона Ф'юрі в об'єднавчому файті (WBA, WBO, IBF та WBC) та став абсолютним чемпіоном світу. 21 грудня 2024 року українець переміг Тайсона Ф’юрі в матчі-реванші.