Він знає, що повинен робити: легендарний Льюїс поділився очікуваннями від реваншу Усика з Ф'юрі

Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс поділився очікуваннями від майбутнього реваншу між володарем титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО), зазначивши, що британцю під силу перемогти українського чемпіона.

Про це він сказав у коментарі SecondsOut Boxing News.

"Так Ф'юрі може перемогти Усика. Я думаю, Ф'юрі озирнеться на цей бій і зрозуміє, що є кілька речей, які він повинен був зробити і зробить. Усик – чудовий боєць, у нього чудовий менталітет, його країна перебуває у стані війни, тож коли вони битимуться, він все одно думатиме, що перебуває на війні.

Ф'юрі знає, що він повинен робити. Він був на дні, він був на вершині, а зараз знову на дні, і він знає, що йому потрібно зробити, щоб піднятися на вершину, він знає, як туди потрапити. Це буде великий бій, він теж хоче бути чемпіоном", – сказав Льюїс.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.