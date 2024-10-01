Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва

Евандер Холіфілд разом з Ленноксом Льюїсом 6 років тому розважали українських дітей під час конвенції WBC.

У межах конвенції WBC в Києві легенди світового боксу Евандер Холіфілд та Леннокс Льюїс нанесли візит до дитячого будинку, в якому проживають українські діти з особливими потребами. Холіфілда та Льюїса супроводжувала ціла делегація WBC. Вони принесли подарунки та завзято гралися з українськими дітьми, а в кінці зробили фото. Подія відбулася в жовтні 2018 року в Києві.

Віталій Олійник

Віталій Олійник

Тоді ж вічний чемпіон WBC Віталій Кличко досяг попередньої домовленості, що Евандер Холіфілд ще раз приїде в Україну на відкриття боксерського залу в Маріуполі.

Коли ЗСУ звільнять Маріуполь від російських варварів і ми почнемо відбудовувати місто у моря, є сенс повернутися до цієї ідеї.