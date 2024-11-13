Лопес спростував переговори про бій з Хейні
Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) відреагував на інформацію щодо переговорів про бій з володарем титулу за версією WBC Девіном Хейні (31-0, 15 КО).
Про це боксер розповів Fighthypе.
"Звідки всі ці чутки? Ці речі з капелюха вилізли. Мені не надсилали жодного контракту. Вони сказали, що ми домовилися. Хто взагалі про це сказав?
Просто зараз вибачте, хлопці, це все неправда до подальшого повідомлення", – сказав Лопес.
Лопес востаннє виходив на ринг у червні проти канадця Стіва Клаггетта (38-8, 26 КО). Бій пройшов усю дистанцію та завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.
Хейні в останньому поєдинку програв Раяну Гарсії у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс WBC не перейшов до переможця, оскільки перед боєм Раян не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини. У підсумку Гарсію на рік відсторонили від боксу.