Лопес спростував переговори про бій з Хейні

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) відреагував на інформацію щодо переговорів про бій з володарем титулу за версією WBC Девіном Хейні (31-0, 15 КО).

Про це боксер розповів Fighthypе.

"Звідки всі ці чутки? Ці речі з капелюха вилізли. Мені не надсилали жодного контракту. Вони сказали, що ми домовилися. Хто взагалі про це сказав?

Просто зараз вибачте, хлопці, це все неправда до подальшого повідомлення", – сказав Лопес.