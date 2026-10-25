Стала відома потенційна дата бою Гарсія – Лопес

Бій чемпіона WBC у напівсередній вазі Раяна Гарсії (26-2, 21 КО) та володаря титулу WBA Теофімо Лопесом (23-2, 13 КО) може відбутися 6 лютого 2027 року.

Про це повідомив журналіст Sports Illustrated Кріс Меннікс.

Організатори обирають місце проведення між Лас-Вегасом та Нью-Йорком.

Напередодні WBA зобов'язала Теофімо провести захист титулу проти регулярного чемпіона Джека Кеттеролла. Боксери мали до 22 жовтня досягти домовленості щодо поєдинку. У випадку, якщо сторони не домовляться – будуть призначені промоутерські торги.

Зазначимо, що Лопес перейшов до напівсереднього дивізіону влітку й одразу став чемпіоном, здолавши Роландо Ромеро (17-3, 13 KO). До того в лютому він програв одностайним рішенням Шакуру Стівенсону (25-0, 11 КО) у першій напівсередній вазі.

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Раян у своєму останньому бою 12 вересня здолав Конора Бенна технічним нокаутом у 2-му раунді. Американець здобув пояс WBC на початку 2026 року. Тоді він одностайним рішенням суддів здолав Маріо Барріоса (29-3-2, 18 КО).