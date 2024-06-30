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Лопес здолав Клаггетта та захистив титул WBO

Олександр Булава — 30 червня, 07:44
Лопес здолав Клаггетта та захистив титул WBO

Американський боксер Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) здолав канадця Стіва Клаггетта (38-8, 26 КО) та захистив титул WBO в напівсередній вазі.

Бій пройшов усю дистанцію та завершився перемогою Лопеса одноголосним рішенням суддів — 120-108, 119-109, 120-108.

Канадець з перших хвилин поєдинку захопив центр рингу та безуспішно намагався затискати Лопеса біля канатів. Теофімо відзахищався та відповідав більш точними та різноманітнішими комбінаціями.

Чемпіонські раунди пройшли за явною переваги Лопеса, Клаггетт намагався йти вперед, проте йому не вистачало майстерності, щоб знайти свій шанс у нокауті.

Для 26-річного Лопеса це другий захист титул WBO в першій напівсередній вазі, який він здобув у червні 2023 року, перемігши Джоша Тейлора (19-2, 13 KO) одноголосним рішенням суддів.

Бокс Теофімо Лопес

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