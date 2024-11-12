Хейні може повернутися поєдинком проти Лопеса

Чемпіон у відпустці за версією WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) свій наступний бій може провести проти володаря титулу WBO Теофімо Лопеса (21-1, 13 КО).

Про це повідомляє Forbes.

Наразі сторони ведуть переговори про поєдинок, який можу відбутися у 2025 році під егідою Top Rank. Транслюватиме подію ESPN.

В останньому поєдинку Хейні програв Раяну Гарсії у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс WBC не перейшов до переможця, оскільки перед боєм Раян не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини. У підсумку Гарсію на рік відсторонили від боксу.

Останнім поєдинком Лопеса був бій проти канадця Стіва Клаггетта (38-8, 26 КО), який відбувся у червні. Бій пройшов усю дистанцію та завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.