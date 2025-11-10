Лопес: У 2026 році на мене чекає великий подарунок

Володар титулу WBO у напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) відреагував на інформацію про бій з чемпіоном WBC в легкій вазі Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Fight Hub TV.

"Мій великий бій вже, по суті, оголошений? Так кажуть. Подивимося пару тижнів. Я знаю, що в 2026 році на мене чекає великий подарунок, і я з нетерпінням чекаю на нього", – сказав Теофімо.

Раніше повідомлялося, що поєдинок відбудеться між Лопесом та Шакуром відбудеться наприкінці січня в Нью-Йорку. На кону стоятиме титул WBO Лопеса.

Теофімо востаннє виходи на ринг у травні, коли здолав Арнольда Барбосу на вечорі боксу у Нью-Йорку та втретє захистив титул WBO.

Нагадаємо, у липні Шакур переміг Вільяма Сепеду одноголосним рішенням суддів. Минулий поєдинок Стівенсон провів у лютому, коли в андеркарді поєдинку Бівол – Бетербієв здолав Джоша Педлі.