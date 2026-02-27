Налаштований на великі бої: Лопес – про поєдинок з Хейні

Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Теофімо Лопес (22-2, 13 КО) готовий повести бій з володарем поясу WBO у напівсередній вазі Девіном Хейні (33-0, 15 КО).

Про це боксер заявив у коментарі Ring Magazine.

"Ми з Девіном були близькі до бою у серпні. Чи можна повернутися до цього поєдинку? Абсолютно. У місті новий шериф, розумієш, про що я? Ми налаштовані на великі бої, які мають сенс, які мають сюжетні лінії, тому, думаю, зараз ідеальний для цього час", – заявив Теофімо.

Нагадаємо, 1 лютого Лопес одноголосним рішенням суддів програв бій Шакуру Стівенсону. Теофімо втратив титули WBO та The Ring у першій напівсередній вазі.

Перед цим він боксував у травні, коли здолав Арнольда Барбосу та втретє захистив титул WBO.

Хейні у листопаді перебоксував Браяна Нормана.