Бій є неминучим: Лопес та Шакури близькі до угоди про поєдинок

Володар титулу WBO у напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) та чемпіон WBC в легкій вазі Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) близькі до угоди про бій.

Про це повідомляє BoxingScene.

Особа, знайома з переговорами заявила, що нещодавні переговори були настільки позитивними, що можна точно припустити, що бій у ваговій категорії до 140 фунтів (69 кг) є "неминучим".

Очікується, що поєдинок відбудеться наприкінці січня в Нью-Йорку. На кону стоятиме титул WBO Лопеса.

Теофімо востаннє виходи на ринг у травні, коли здолав Арнольда Барбосу на вечорі боксу у Нью-Йорку та втретє захистив титул WBO.

Нагадаємо, у липні Шакур переміг Вільяма Сепеду одноголосним рішенням суддів. Минулий поєдинок Стівенсон провів у лютому, коли в андеркарді поєдинку Бівол – Бетербієв здолав Джоша Педлі.