Лопес заявив про зміну вагової категорії

Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Теофімо Лопес (22-2, 13 КО) оголосив про перехід у напівсередню вагу.

Про це боксер розповів у коментарі InsideRingShow.

Лопес вважає, що у даному дивізіоні багато варіантів для боїв.

"Зараз тут є такі бійці як Раян Гарсія (чемпіон WBC), Роллі Ромеро (чемпіон WBA), Девін Хейні (чемпіон WBO) та Луїс Крокер (чемпіон IBF), тобто варіантів для боїв багато, так? Я вдячний за можливість опинитися у цьому дивізіоні й з нетерпінням чекаю, коли зможу по-справжньому почати", – заявив Теофімо.

Нагадаємо, 1 лютого Шакур Стівенсон здобув перемогу одноголосним рішенням суддів (тричі по 119:109) над Теофімо, вигравши 11 з 12 раундів. Він відібрав у Лопеса титули WBO та The Ring у першій напівсередній вазі та став чемпіоном у четвертому для себе дивізіоні.

Перед цим він боксував у травні, коли здолав Арнольда Барбосу та втретє захистив титул WBO.