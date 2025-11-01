Ломаченко коротко відповів щодо проведення виставкового бою з Пак'яо

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко не збирається зустрічатися в одному ринзі з легендарним Менні Пак'яо.

Про це 37-річний спортсмен заявив у короткій відповіді для Izquierdazo Boxeo.

Наприкінці жовтня Пак'яо шокував багатьох фанатів боксу словами про те, що його команда веде переговори з представниками Ломаченка про можливість провести виставковий бій. Але досить швидко Василь поставив крапку у цьому питанні.

"Я закінчив із боксом, чоловіче", – відповів Ломаченко на питання про бій із Пак'яо.

Зазначимо, що ще в середині жовтня колишній менеджер Ломаченка Егіс Клімас говорив про відсутність бажання у Василя битися з Пак'яо.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри у червні цього року. Нещодавно боксер пояснив, чому він вирішив повісити рукавички на цвях.

А ось Менні Пак'яо зробив навпаки: цього літа після практично чотирирічної перерви філіппінець повернувся в ринг, де зустрівся з Маріо Барріосом. Після того бою Менні заявив, що хотів би ще раз побитися із Флойдом Мейвезером.