Ломаченко: Я хотів завершити професійну кар'єру після бою з Хейні

Чемпіон світу IBF у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) заявив, що міг завершити професійну кар'єру після поразки від Девіна Хейні (31-0-1, 15 KO) в бою за титул абсолютного чемпіона світу.

Про це український боксер розповів після перемоги над Джорджем Камбососом.

"Цей титул для батька, тому що після бою з Хейні, я хотів завершити свою боксерську кар'єру. Після того поєдинку я довів собі все в цьому спорті, мені не хотілося продовжувати, але мій батько постійно мені надсилав відео, хайлайти з останнього бою.

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Я відчував, що він хоче продовжити, він хотів пояс знову і він сказав мені: "Ми маємо зробити це ще один раз, ми маємо знову битися за титул". І це було складним рішенням для мене, тому що я втомився, але я люблю свою сім'ю, я поважаю свого батька, він мене зробив. Цей титул, ця перемога для нього", — розповів Ломаченко.

Зазначимо, що бій на RAC Arena в австралійському Перті достроково завершився в 11 раунді. Напередодні стало відомо, що українець абсолютно перевершив суперника за кількістю ударів.

Нагадаємо, 12 травня Ломаченко вже перемагав. У 2018 році в бою за чемпіонські пояси WBA (Super) та The Ring в легкій вазі ефектно нокаутував Хорхе Лінареса філігранним ударом по печінці. До слова, тоді ж український боксер уперше побував у нокдауні. Для нього це був дебютний бій у легкій вазі.