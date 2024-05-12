Перемога Ломаченка та історичні паралелі
Український боксер Василь Ломаченко технічним нокаутом в 11 раунді переміг австралійця Джорджа Камбососа та здобув вакантний пояс IBF у легкій вазі.
Увесь бій пройшов за тотального домінування представника України та, фактично, завершився фантастичним ударом по печінці, після якого Камбосос присів на коліно, спробував повернутися в бій, але наступної миті рефері зупинив поєдинок, врятувавши закривавленого австралійця від важчих наслідків.
До слова, у цій перемозі Ломаченка є кілька історичних паралелей:
- 12 травня у 2018 році українець дебютував у легкій вазі в поєдинку проти Хорхе Лінареса;
- Тоді Ломаченко завершив бій у 10-му раунді таким же філігранним ударом по печінці.
- І от через 6 років, 12 травня, у схожому стилі Ломаченко повернув собі чемпіонський титул (IBF), якого, до речі, йому не вистачало у 2018-19 роках до звання абсолютного чемпіона світу.
Наш сайт провів текстовий онлайн поєдинку та всього тижня бою.