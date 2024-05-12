Перемога Ломаченка та історичні паралелі

Український боксер Василь Ломаченко технічним нокаутом в 11 раунді переміг австралійця Джорджа Камбососа та здобув вакантний пояс IBF у легкій вазі.

Увесь бій пройшов за тотального домінування представника України та, фактично, завершився фантастичним ударом по печінці, після якого Камбосос присів на коліно, спробував повернутися в бій, але наступної миті рефері зупинив поєдинок, врятувавши закривавленого австралійця від важчих наслідків.

LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

До слова, у цій перемозі Ломаченка є кілька історичних паралелей:

12 травня у 2018 році українець дебютував у легкій вазі в поєдинку проти Хорхе Лінареса;

Тоді Ломаченко завершив бій у 10-му раунді таким же філігранним ударом по печінці.

І от через 6 років, 12 травня, у схожому стилі Ломаченко повернув собі чемпіонський титул (IBF), якого, до речі, йому не вистачало у 2018-19 роках до звання абсолютного чемпіона світу.

Наш сайт провів текстовий онлайн поєдинку та всього тижня бою.