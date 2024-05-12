Абсолютна перевага: статистика ударів Ломаченка та Камбососа

Український боксер Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) перевершив австралійця Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) за кількістю ударів в поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.

Про це повідомляє CompuBox.

Ломаченко перевершив Камбососа за кількістю та точністю ударів. Він завдав 480 ударів проти 371 в австралійця. Влучними в українця виявилися 175 з них, у Камбососа - 40.

Ломаченко виконав 210 (105 точних) силових ударів, а Камбосос — 189 (36), боксер з України також перевершив суперника за джебами — 270 (70) проти 182 (4).