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Манчестер Юнайтед підписав 19-річного воротаря Свонсі

Олександр Булава — 27 липня 2026, 17:16
Манчестер Юнайтед підписав 19-річного воротаря Свонсі
Кіт Маргетсон
Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед оголосив про перехід 19-річного воротаря Свонсі Кіта Маргетсона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Минулий сезон Маргетсон провів в оренді в Коннас-Кі Номадс. Воротар зіграв 34 матчі за команду з Уельсу, пропустивши 39 голів та 10 поєдинків відігравши "на нуль".

У березні 2026 року Маргетсон дебютував за збірну Уельсу U-21. Раніше воротар грав за юнацькі збірні U-16, U-17 та U-19.

Напередодні Юнайтед оголосив про підписання голкіпера Лідса Карла Дарлоу.

Також була інформація, що воротар аргентинського Сан-Лоренсо та збірної Парагваю Орландо Хіль може перейти до МЮ.

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