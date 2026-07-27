Манчестер Юнайтед підписав 19-річного воротаря Свонсі

Манчестер Юнайтед оголосив про перехід 19-річного воротаря Свонсі Кіта Маргетсона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Минулий сезон Маргетсон провів в оренді в Коннас-Кі Номадс. Воротар зіграв 34 матчі за команду з Уельсу, пропустивши 39 голів та 10 поєдинків відігравши "на нуль".

У березні 2026 року Маргетсон дебютував за збірну Уельсу U-21. Раніше воротар грав за юнацькі збірні U-16, U-17 та U-19.

Напередодні Юнайтед оголосив про підписання голкіпера Лідса Карла Дарлоу.

Також була інформація, що воротар аргентинського Сан-Лоренсо та збірної Парагваю Орландо Хіль може перейти до МЮ.