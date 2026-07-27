Боротьба з "імітацією" травм: в Англії готують революційне футбольне правило

Про це інформує Sky Sport.

Воротарі часто імітують свої ушкодження, аби виграти для своєї команди час або ж заради отримання тактичного тайм-ауту.

Суть експерименту полягатиме у тому, що якщо головний арбітр зустрічі дозволить фізіотерапевту вийти на футбольне поле, тоді головний тренер цієї команди повинен за 10 секунд визначитися із польовим гравцем, який тимчасово покине поле.

Якщо команда не обере футболіста, поле повинен буде залишити капітан.

До прикладу, наприкінці листопада 2025 року головний тренер Лідса Даніель Фарке звинуватив голкіпера Манчестер Сіті Джанлуїджі Доннарумму в тому, що воротар "містян" начебто симулював ушкодження під час матчу АПЛ.

Також розглядається низка винятків, за яких польовому гравцю не доведеться залишати поле: якщо воротар заявляє, що не потребує допомоги фізіотерапевта і матч не зупиняється, якщо сталося зіткнення голкіпера з польовим футболістом, якщо порушення проти воротаря потребує негайного медичного втручання; а також у разі кровотечі, серйозної травми, що потребує заміни, або струсу мозку.

Наразі очікують схвалення зі сторони Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB). Саме цей керівний орган розгляне результати експерименту. Якщо випробування визнають вдалим, то нововведення може стати частиною загальних футбольних правил, починаючи із сезону-2027/28.

Раніше колишній головний тренер лондонського Арсенала Арсен Венгер оцінив перспективи перерв на гідратацію, які були запроваджені на ЧС-2026.