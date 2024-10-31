Льюїс: Джошуа треба змінити свій бокс

Один із найвидатніших боксерів надважкого дивізіону Леннокс Льюїс заявив, що Даніель Дюбуа знову переможе Ентоні Джошуа, якщо той не змінить свій стиль боксу.

Про це легендарний боксер сказав у коментарі для Boxing News.

"У реванші буде те саме. Дюбуа знову прийде за ним. Коли він знищив тебе перший раз, то йому буде легко зробити це вдруге. Щоб цього не було, Джошуа треба внести кардинальні зміни, йому треба змінити свій бокс", – сказав Льюїс.

Експерти вважають, що Джошуа не буде битися з Дюбуа, оскільки є імовірність другої поразки. Натомість його команда буде очікувати бою Усика і Ф'юрі, щоб зустрітися з переможцем.

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

З Джошуа зняли тимчасову дискваліфікацію після поразки нокаутом, він вже готовий до виходу на ринг.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.