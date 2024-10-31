Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Льюїс: Джошуа треба змінити свій бокс

Руслан Травкін — 31 жовтня, 10:24
Льюїс: Джошуа треба змінити свій бокс
Леннокс Льюїс
Скріншот

Один із найвидатніших боксерів надважкого дивізіону Леннокс Льюїс заявив, що Даніель Дюбуа знову переможе Ентоні Джошуа, якщо той не змінить свій стиль боксу.

Про це легендарний боксер сказав у коментарі для Boxing News.

"У реванші буде те саме. Дюбуа знову прийде за ним. Коли він знищив тебе перший раз, то йому буде легко зробити це вдруге. Щоб цього не було, Джошуа треба внести кардинальні зміни, йому треба змінити свій бокс", – сказав Льюїс.

Експерти вважають, що Джошуа не буде битися з Дюбуа, оскільки є імовірність другої поразки. Натомість його команда буде очікувати бою Усика і Ф'юрі, щоб зустрітися з переможцем.

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

З Джошуа зняли тимчасову дискваліфікацію після поразки нокаутом, він вже готовий до виходу на ринг.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Бокс Ентоні Джошуа Леннокс Льюїс Даніель Дюбуа

Леннокс Льюїс

Він у змозі це зробити: Льюїс зробив прогноз на бій Тайсона з Полом
Льюїс розглядає можливість реваншу з Тайсоном
Ера Кличка: перша помста за брата та унікальний рекорд в історії гевівейту
Леннокс Льюїс дав важливу пораду британському проспекту надважкої ваги
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі дав пораду Джошуа

Останні новини