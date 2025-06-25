Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Усик випередив Льюїса в рейтингу найстарших чемпіонів світу у важкій вазі

Максим Розенко — 25 червня 2025, 16:44
Усик випередив Льюїса в рейтингу найстарших чемпіонів світу у важкій вазі
Getty Images

Сьогодні, 25 червня, український боксер важкої ваги, чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO Олександр Усик випередив легендарного Леннокса Льюїса в рейтингу 10 найстаріших володарів титулу у найпрестижнішому дивізіоні.

Зараз Усик, якому виповнилося 38 років і 158 днів, посідає шосте місце в цьому рейтингу. На сьомому місці знаходиться британець Леннокс Льюїс (38 років, 157 днів). На восьмому – американець Евандер Холіфілд (38 років, 135 днів), на дев’ятому – Коррі Сандерс з ПАР (38 років, 25 днів), на десятому – Ларі Голмс (37 років, 322 дні), на 11-му – Мохаммед Алі (37 років, 274 дні).

Вище за Усика знаходиться американець Джерсі Волкотт, який володів чемпіонським титулом в 1951-52 роках і програв пояс легендарному Роккі Марчіано, коли йому було 38 років 236 днів. У Волкотта п’яте місце. Усик може випередити Джерсі в рейтингу 10 вересня 2025 року.

Цікаво, що у трійці найстаріших володарів чемпіонських поясів – одразу два українці: другу сходинку посідає Віталій Кличко, який завершив свою боксерську кар’єру в ранзі чинного чемпіона світу WBC та на момент оголошення про завершення кар’єри (16 грудня 2013 року) йому було 42 роки 150 днів; на третьому місці Володимир Кличко, який володів чемпіонськими титулами WBA, IBF та WBO до 39 років 248 днів. Потіснити Володимира з третього місця Олександр зможе 22 вересня 2026 року. Віталія – лише в червні 2029 року.

Рейтинг найстаріших чемпіонів очолює американець Джордж Формен, який позбувся титулу чемпіона IBF в 46 років та 170 днів, і його рекорд українець теоретично зможе побити лише у 2033 році.

Колаж Чемпіон
Колаж "Чемпіон"

Нагадаємо, першим чемпіоном світу в гевівейті став американець Джон Салліван. Це трапилось 29 серпня 1885 року, і до липня 1921 року найкращих боксерів важкої ваги називали лінійними чемпіонами. За 140-річну історію важкого дивізіону було складено безліч різноманітних рейтингів, у яких яскравий слід лишили й українці.

Олександр Усик у важкій вазі

Український боксер уперше став чемпіоном світу у важкому дивізіоні 25 вересня 2021 року, коли переміг британця Ентоні Джошуа. Тоді українець став володарем одразу трьох основних поясів (WBA, WBO та IBF).

Далі Усик не залишив шансів тому ж Джошуа у матчі-реванші, потім нокаутом захистив титули у поєдинку з Ентоні Дюбуа, після чого 19 травня упевнено переміг Тайсона Ф'юрі в об'єднавчому файті (WBA, WBO, IBF та WBC) та став абсолютним чемпіоном світу. А 21 грудня 2024 року провів матч-реванш, в якому знов переміг Тайсона Ф’юрі за очками.

Наразі український боксер є володарем трьох поясів і 19 липня на легендарному 90-тисячному футбольному стадіоні Вемблі на нього чекає бій за звання абсолютного чемпіона світу в гевівейті з британцем Даніелем Дюбуа, якого Усик перемагав технічним нокаутом в серпні 2023 року у Вроцлаві.

Максим Розенко, Чемпіон

IBF WBA WBC WBO Віталій Кличко Володимир Кличко Професійний бокс Олександр Усик Леннокс Льюїс Даніель Дюбуа Евандер Холіфілд Коррі Сандерс Мохаммед Алі Джон Салліван Ларі Голмс

IBF

Френк Воррен: "Ми називаємо Усика Brit Basher – "Британський нищівник"
Стало відомо, хто битиметься за звання претендента на титул IBF, яким володіє Дюбуа
Він чудовий боєць, – Камбосос прокоментував поразку від Гітчінса
Невигадані історії. Тайсон прийшов до Трампа і запитав: "Ти спав з моєю дружиною?"
Мураталла став новим чемпіоном IBF після завершення кар'єри Ломаченком

Останні новини