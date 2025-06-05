Льюїс порадив Дюбуа, як перемогти Усика

Легенда світового боксу Леннокс Льюїс знову прокоментував протистояння Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.

Свою позицію Льюїс озвучив в ефірі Frank Warren's Queensberry Promotions.

Вже традиційно Леннокс висловив впевненість у силах свого співвітчизника Даніеля Дюбуа і навіть дав пораду молодому британцю, як перемогти Усика.

На думку Льюїса, шанс Дюбуа на перемогу – постійний тиск на українського чемпіона і намагання "потрапити у слабке місце" Олександра, яке Даніель, нібито, знайшов.

"Дюбуа побачив слабкість Усика у першому бою. Ц е те місце, куди він має атакувати. Дюбуа не треба давати спуску Усику, адже цей поєдинок – це все для нього ", – заявив Льюїс.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Льюїс вже не вперше коментує протистояння Усика та Дюбуа.