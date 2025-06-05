Льюїс порадив Дюбуа, як перемогти Усика
Леннокс Льюїс та Олександр Усик
Легенда світового боксу Леннокс Льюїс знову прокоментував протистояння Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.
Свою позицію Льюїс озвучив в ефірі Frank Warren's Queensberry Promotions.
Вже традиційно Леннокс висловив впевненість у силах свого співвітчизника Даніеля Дюбуа і навіть дав пораду молодому британцю, як перемогти Усика.
На думку Льюїса, шанс Дюбуа на перемогу – постійний тиск на українського чемпіона і намагання "потрапити у слабке місце" Олександра, яке Даніель, нібито, знайшов.
"Дюбуа побачив слабкість Усика у першому бою. Це те місце, куди він має атакувати. Дюбуа не треба давати спуску Усику, адже цей поєдинок – це все для нього ", – заявив Льюїс.
Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.
Льюїс вже не вперше коментує протистояння Усика та Дюбуа.