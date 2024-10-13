Усик випередить Мухаммеда Алі в рейтингу найстаріших чемпіонів світу у важкій вазі

Найближчими днями, а саме 18 жовтня, чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO Олександр Усик увійде до 10 найстаріших чемпіонів світу.

Початок

Першим чемпіоном світу у гевівейті став американець Джон Салліван. Це трапилось 29 серпня 1885 року, і до липня 1921 року кращих боксерів суперважкої ваги називали лінійними чемпіонами. За майже 140-річну історію важкого дивізіону було складено багато рейтингів, у яких яскравий слід лишили й українці.

Найстаріші чемпіони

Рейтинг найстаріших чемпіонів очолює американець Джордж Формен, який позбувся титулу чемпіона IBF в 46 років та 170 днів.

Другу сходинку посідає Віталій Кличко, який завершив свою боксерську кар’єру в ранзі чемпіона світу WBC та на момент оголошення про завершення кар’єри (16 грудня 2013 року) йому було 42 роки 150 днів.

Третю позицію рейтингу займає його молодший брат – Володимир Кличко, який володів чемпіонськими титулами WBA, IBF та WBO до 39 років 248 днів. Нагадаємо, Володимир поступився Тайсону Ф’юрі у 2015 році.

18 травня 2024 року інший українець Олександр Усик переміг Ф’юрі та став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. І вже наступного тижня Олександр Усик увійде до 10 найстаріших чемпіонів в історії гевівейту, де випередить... самого Мухаммеда Алі.

Цікавий факт: Мухаммед Алі (Кассіус Клей) та Олександр Усик народилися в один день – 17 січня.

Зараз Мухаммед Алі, який був чемпіоном до 37 років та 274 днів, займає 10 місце рейтингу. Але вже наступного тижня Алі вилетить з топ-10, поступившись Олександру Усику (18 жовтня українцю виповниться 37 років та 275 днів). А вже 5 грудня Усик підніметься на 9 місце рейтингу, випередивши американця Ларрі Голмса, який перебував в статусі чемпіона до 37 років та 322 днів.

У випадку перемоги Олександра над Тайсоном Ф’юрі в матчі-реванші, який заплановано на 21 грудня цього року, в Усика будуть гарні перспективи піднятися на шосте місце рейтингу у 2025 році.

Зараз шостим, найстарішим чемпіоном є британець Леннокс Льюїс, який пішов з боксу у ранзі чемпіона WBC у 38 років 157 днів.

Сьома позиція – у ще однієї легенди боксу Евандера Холіфілда (втратив чемпіонський титул WBA в 38 років 135 днів).

Восьма – у південноафриканця Коррі Сандерса (38 років 25 днів), якому чинний мер Києва Віталій Кличко не дозволив піднятися вище, нокаутувавши Коррі 24 квітня 2004 року у бою, на кону якого стояв чемпіонський титул WBC.