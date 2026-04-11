Легендарний Льюїс зробив прогноз на бій Ф'юрі – Махмудов

Сергій Шаховець — 11 квітня 2026, 10:52
Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс зробив прогноз на поєдинок між Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) та Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO).

Слова легенди світового боксу цитує BBC.

На думку Льюїса, Ф'юрі не матиме особливих проблем у бою з росіянином та здобуде дострокову перемогу.

"Це буде бій Тайсона Ф'юрі, коли він вийде на ринг і зробить те, що захоче. Він спритний, він добре рухається, він може викидати чудові комбінації. До того ж Ф'юрі – швидкий. Я думаю, що він переможе в сьомому або восьмому раунді", – сказав Льюїс.

Зазначимо, що бій проти Махмудова стане першим для Ф'юрі після повернення на ринг. Напередодні суперники провели процедуру зважування. Вони мають майже однакову вагу.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі вийде на бій у боксерках з логотипом легендарного Ріккі Гаттона. Таким чином "Циганський король" вшанує пам'ять свого друга.

Поєдинок Ф'юрі – Махмудов відбудеться на лондонському стадіоні "Тоттенгем" у суботу, 11 квітня.

