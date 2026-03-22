Це школа Усика: Лапін – про легку перемогу над латвійцем

Український боксер Даніель Лапін (13-0, 5 КО) висловився про дострокову перемогу над латвійцем Крістапсом Бульмейстерсом (14-5, 5 КО) в межах вечора боксу Rising Stars.

Слова 28-річного боксера цитує Суспільне Спорт.

Володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі визнав, що рівень суперника був недостатньо конкурентним. Крім того, українець відзначив вплив на нього Олександра Усика, з яким проводить усі підготовчі табори.

"Чому було так легко? Тому що, по-перше, суперник слабший. Тоді був чемпіон Англії як-ніяк. Але і я змінився. Змінив стиль, манеру. Я тепер не економлю сили, не чекаю чогось там. Можливо, мене не вистачить на дев'ятий-десятий раунд, тож я виходжу і працюю одразу. Тобто я бачу, що хоч трішки зачепив і одразу добиваю. Це підказки, школа — все його (Олександра Усика – ред.)", – розповів Лапін.

Крім того, Даніель відповів критикам на закиди в підборі слабких суперників.

"Критика щодо рівня опозиції? Пауза була п'ять місяців, травма спини. Два поєдинки зірвалося. Зараз я залікував усі травми. Шукаємо гарного суперника. Мені постійно пишуть: дайте йому гарного суперника. Це не так працює, що ти з кимось захотів побоксувати і він йде. 700 тисяч фунтів мінімум коштує провести бій з боксером з топ-15. Якщо у когось є гроші серед коментуючих — хай кидають, я побоксую, хай не турбуються", – сказав Лапін.

Нагадаємо, що попередній бій Лапіна відбувся на "Вемблі" 19 липня 2025 року проти англійця Льюїса Едмонсона. Тоді у важкому поєдинку, що тривав 10 раундів, непросту перемогу здобув українець.