У команді Усика заговорили про можливий бій проти ексчемпіона UFC

Сергій Лапін, директор команди колишнього абсолютного чемпіона світу у гевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО), висловився з приводу можливого двобою проти титулованого бійця UFC Джона Джонса.

Його цитує TalkSPORT.

Водночас представник непереможеного українця запевнив, що наразі вони не розглядають зустрічі проти Джейка Пола, який у грудні 2025-го був нокаутований у бою проти Ентоні Джошуа, в ММА.

"Якщо говорити про кросоверні поєдинки, то дуже цікавим протистоянням міг би стати бій проти Джона Джонса у США. Битва найкращого бійця у надважкій вазі ММА проти одного з найкращих боксерів свого покоління міг би стати грандіозною подією, якщо його правильно організувати. Хто ж найкрутіший чоловік на планеті?" – заявив Лапін.

Нагадаємо, що Усик вже назвав три протистояння, які хотів би провести до кінця своєї професійної кар'єри. Одне з них відбудеться вже 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет), коли Олександр поб'ється проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Після чого українець хоче побоксувати проти переможця пари Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа. Обидва британці проведуть очну битву 9 травня 2026 року у Манчестері, а на кону стоятиме пояс WBO, яким володіє Фабіо.

А попрощатись із профі-рингом Усик хоче трилогією проти Тайсона Ф'юрі, якого двічі перемагав за рішенням суддів у 2024 році.

Раніше британський коментатор Аде Оладіпо неоднозначно прокоментував плани непереможеного боксера з Криму, а Вордлі зі скептицизмом відреагував на свою присутність у списку бажаних поєдинків Олександра.