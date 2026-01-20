Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Розглядаємо лише наймасштабніші бої: у команді Усика прокоментували переговори з Вайлдером

Олександр Булава — 20 січня 2026, 21:45
Розглядаємо лише наймасштабніші бої: у команді Усика прокоментували переговори з Вайлдером
Олександр Усик
Getty Images

Сергій Лапін, директор команди чемпіона WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександра Усика розповів про переговори щодо бою з ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером.

Його слова передає talkSPORT.

"Відбуваються розмови й переговори (з Деонтеєм Вайлдером, – прим.), але наразі немає остаточних рішень і нічого не підписано.

Ми рухаємося спокійно й професійно. Коли все буде узгоджено, про це оголосять офіційно.

Ми розглядаємо лише найбільші й найлогічніші варіанти – бої, які справді створюють подію, а не просто ще одне ім'я.

У розмовах фігурують кілька топових супертяжів, але шортлист змінюється залежно від поясів, таймінгу, дат і структури трансляцій. Наша позиція проста: якщо це бій, то він має бути великим", – сказав Лапін.

Нагадаємо, що Світова боксерська рада (WBC) дозволила Усику провести добровільний захист поясу. Очікується, що бій непереможеного українця проти американця може відбутись влітку 2026-го, хоча офіційно про цей поєдинок ще досі не оголошено.

До слова, Усик у 2025-му нокаутував у реванші Даніеля Дюбуа. Натомість Вайлдер червні минулого року здолав Тайрелла Герндона.

Раніше повідомлялось, що Усик не має жодного контракту щодо протистояння із Вайлдером.

Олександр Усик Деонтей Вайлдер Сергій Лапін

Олександр Усик

Zuffa Boxing Вайта зацікавлена у підписанні Усика
Ставить на нокаут: ексчемпіон світу зробив несподіваний прогноз на бій Усик – Вайлдер
Експерт: "У саудитів немає якісних пропозицій для Усика"
Розігрів перед Усиком: Вайлдер проведе бій проти Чісори – ЗМІ
Зі святом, православні: Усик в Таїланді привітав українців з Хрещенням Господнім

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік