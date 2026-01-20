Розглядаємо лише наймасштабніші бої: у команді Усика прокоментували переговори з Вайлдером
Сергій Лапін, директор команди чемпіона WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександра Усика розповів про переговори щодо бою з ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером.
Його слова передає talkSPORT.
"Відбуваються розмови й переговори (з Деонтеєм Вайлдером, – прим.), але наразі немає остаточних рішень і нічого не підписано.
Ми рухаємося спокійно й професійно. Коли все буде узгоджено, про це оголосять офіційно.
Ми розглядаємо лише найбільші й найлогічніші варіанти – бої, які справді створюють подію, а не просто ще одне ім'я.
У розмовах фігурують кілька топових супертяжів, але шортлист змінюється залежно від поясів, таймінгу, дат і структури трансляцій. Наша позиція проста: якщо це бій, то він має бути великим", – сказав Лапін.
Нагадаємо, що Світова боксерська рада (WBC) дозволила Усику провести добровільний захист поясу. Очікується, що бій непереможеного українця проти американця може відбутись влітку 2026-го, хоча офіційно про цей поєдинок ще досі не оголошено.
До слова, Усик у 2025-му нокаутував у реванші Даніеля Дюбуа. Натомість Вайлдер червні минулого року здолав Тайрелла Герндона.
Раніше повідомлялось, що Усик не має жодного контракту щодо протистояння із Вайлдером.