Розглядаємо лише наймасштабніші бої: у команді Усика прокоментували переговори з Вайлдером

Сергій Лапін, директор команди чемпіона WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександра Усика розповів про переговори щодо бою з ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером.

Його слова передає talkSPORT.

"Відбуваються розмови й переговори (з Деонтеєм Вайлдером, – прим.), але наразі немає остаточних рішень і нічого не підписано.

Ми рухаємося спокійно й професійно. Коли все буде узгоджено, про це оголосять офіційно.

Ми розглядаємо лише найбільші й найлогічніші варіанти – бої, які справді створюють подію, а не просто ще одне ім'я.

У розмовах фігурують кілька топових супертяжів, але шортлист змінюється залежно від поясів, таймінгу, дат і структури трансляцій. Наша позиція проста: якщо це бій, то він має бути великим", – сказав Лапін.