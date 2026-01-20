Українська правда
Має сильний комерційний потенціал: Лапін – про бій Усика проти Кабаєла

Олександр Булава — 20 січня 2026, 23:40
Олександр Усик
Сергій Лапін, директор команди чемпіона WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО), оцінив потенційний бій проти володаря титулу WBC Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).

Його слова передає talkSPORT.

"Ми бачимо, як Німеччина реагує на ці бої, які стадіони вони можуть заповнювати й наскільки сильний цей ринок.

Стилістично Кабаєл теж може бути непростим суперником. Тиск, темп, фізична сила. Це був би великий європейський бій із сильним комерційним потенціалом", – сказав Лапін.

Нагадаємо, що Світова боксерська рада (WBC) дозволила Усику провести добровільний захист поясу. Очікується, що бій непереможеного українця проти американця Деонтея Вайлдера може відбутись влітку 2026-го, хоча офіційно про цей поєдинок ще досі не оголошено.

Напередодні Агіт Кабаєл за три раунди впорався з поляком Даміаном Книбою. Після цього німець заявив про бажання отримати титульний бій з Олександром Усиком.

Олександр Усик Сергій Лапін Агіт Кабаєл

Олександр Усик

