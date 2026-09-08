Чорт, це божевілля: Кроуфорд відреагував на російські обстріли України

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО), який напередодні відвідав Україну, відреагував на російські обстріли, наголосивши, що його вражає, як люди продовжують своє повсякденне життя в хаосі, поки вся країна у війні.

Про це він сказав в ефірі Ютуб-каналу АкТИвні.

"Мене вражає, як люди продовжують своє повсякденне життя в хаосі, поки вся країна у війні. Тому дивовижно бачити, як ніби ні на кого це не впливає. Так, безумовно, єдине, що можна зробити у такій ситуації, – так це адаптуватися до цього. Сьогодні вранці я бачив бомбардування, це було поруч. Я подумав: чорт, це божевілля. А люди просто йшли, ніби все було нормально. Не знаючи, що це, мабуть, в метрах 180 від них. Не скажу, що здивований, ні. Я просто шокований тим, як люди на це реагують", – сказав Кроуфорд.

Нагадаємо, у серпні легендарний боксер побував у Києві, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі американець подарував главі держави цуценя американського пітбультер'єра, якому дали ім'я Фрея – на честь майбутньої української системи протиповітряної оборони.

Також Кроуфорд відвідав дитячу лікарню "Охматдит" та поспілкувався з українськими ветеранами.