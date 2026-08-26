Кроуфорд відвідав лікарню Охматдит і зустрівся з ветеранами

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) в рамках свого візиту до України відвідав дитячу лікарню "Охматдит".

Про це повідомляє Трибуна.

38-річний американець зустрівся з дітьми, а також поспілкувався з лікарями про труднощі роботи в умовах повномасштабної війни з Росією. Дітям Кроуфорд вручив подарунки.

Також Кроуфорд зустрівся з українськими ветеранами з ампутаціями.

Трибуна

Нагадаємо, Кроуфорд прибув із візитом до Києва 25 серпня. Напередодні він зустрівся х президентом України Володимиром Зеленським, подарувавши йому цуценя.

Нагадаємо, що у 2025 році Кроуфорд переміг Сауля Канело Альвареса. Завдяки перемозі "Мисливець" став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях епохи чотирьох поясів – WBO, WBC, WBA, IBF. Після цього Теренс оголосив про завершення кар'єри.