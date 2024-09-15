Канело брутально розібрався з Берлангою та захистив свої титули
Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) переміг Едгара Берлангу (23-0, 17 KO) у поєдинку за захист титулів WBC, WBA Super, WBO.
Бій пройшов усю дистанцію у 12 раундів, та завершився одноголосним рішенням суддів – 117-110, 119-109, 119-109.
Канело після стартового гонга зайняв центр рингу, та почав працювати по корпусу опонента, поступово вражаючи по голові. Берланга намагався стримати його.
У третьому раунді Берланга отримав лівий хук, після якого опинився в нокдауні. Мексиканець збільшував пресинг із кожним раундом, та часто пробивав в область печінки.
У 10-му раунді був дуже небезпечний момент для Канело, він повернувся до суперника спиною і почав рух у бік кута. Едгар тут же накинувся на нього з лівим хуком, від якого Сауль ледь-ледь зміг ухилитися.
В останніх двох раундах Альварес намагався виконати свою обіцянку, та нокаутувати претендента на пояси, але не зміг реалізувати обіцяне. Після фінального гонга судді одноголосним рішенням присудили перемогу мексиканцю 117-110, 119-109, 119-109.
Нагадаємо, Канело був позбавлений титулу IBF перед боєм з Берлангою, адже прострочив обов'язковий захист проти першого претендента Вільяма Скалла (22-0, 9 КО).
Останнім поєдинком Альвареса був бій проти земляка Хайме Мунгую, де мексиканець здобув одноголосну перемогу за рішенням суддів.