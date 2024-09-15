Канело брутально розібрався з Берлангою та захистив свої титули

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) переміг Едгара Берлангу (23-0, 17 KO) у поєдинку за захист титулів WBC, WBA Super, WBO.

Бій пройшов усю дистанцію у 12 раундів, та завершився одноголосним рішенням суддів – 117-110, 119-109, 119-109.

Канело після стартового гонга зайняв центр рингу, та почав працювати по корпусу опонента, поступово вражаючи по голові. Берланга намагався стримати його.

У третьому раунді Берланга отримав лівий хук, після якого опинився в нокдауні. Мексиканець збільшував пресинг із кожним раундом, та часто пробивав в область печінки.

Canelo drops Berlanga with a left hook in RD 3 🤯



Order #CaneloBerlanga on @PPV_COM. pic.twitter.com/xTpSG2sIp9 — PPV.COM (@ppv_com) September 15, 2024

У 10-му раунді був дуже небезпечний момент для Канело, він повернувся до суперника спиною і почав рух у бік кута. Едгар тут же накинувся на нього з лівим хуком, від якого Сауль ледь-ледь зміг ухилитися.

В останніх двох раундах Альварес намагався виконати свою обіцянку, та нокаутувати претендента на пояси, але не зміг реалізувати обіцяне. Після фінального гонга судді одноголосним рішенням присудили перемогу мексиканцю 117-110, 119-109, 119-109.

There's NOTHING like boxing in Vegas on Mexican Independence weekend. 🇲🇽 RESPECT 🇵🇷#CaneloBerlanga pic.twitter.com/TxOiFmOp8i — Premier Boxing Champions (@premierboxing) September 15, 2024

Нагадаємо, Канело був позбавлений титулу IBF перед боєм з Берлангою, адже прострочив обов'язковий захист проти першого претендента Вільяма Скалла (22-0, 9 КО).

Останнім поєдинком Альвареса був бій проти земляка Хайме Мунгую, де мексиканець здобув одноголосну перемогу за рішенням суддів.