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Канело брутально розібрався з Берлангою та захистив свої титули

Андрій Яросименко — 15 вересня, 08:33
Канело брутально розібрався з Берлангою та захистив свої титули
Сауль Альварес проти Едгара Берланги
Getty images

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) переміг Едгара Берлангу (23-0, 17 KO) у поєдинку за захист титулів WBC, WBA Super, WBO.

Бій пройшов усю дистанцію у 12 раундів, та завершився одноголосним рішенням суддів – 117-110, 119-109, 119-109.

Канело після стартового гонга зайняв центр рингу, та почав працювати по корпусу опонента, поступово вражаючи по голові. Берланга намагався стримати його.

У третьому раунді Берланга отримав лівий хук, після якого опинився в нокдауні. Мексиканець збільшував пресинг із кожним раундом, та часто пробивав в область печінки.

У 10-му раунді був дуже небезпечний момент для Канело, він повернувся до суперника спиною і почав рух у бік кута. Едгар тут же накинувся на нього з лівим хуком, від якого Сауль ледь-ледь зміг ухилитися.

В останніх двох раундах Альварес намагався виконати свою обіцянку, та нокаутувати претендента на пояси, але не зміг реалізувати обіцяне. Після фінального гонга судді одноголосним рішенням присудили перемогу мексиканцю 117-110, 119-109, 119-109.

Нагадаємо, Канело був позбавлений титулу IBF перед боєм з Берлангою, адже прострочив обов'язковий захист проти першого претендента Вільяма Скалла (22-0, 9 КО).

Останнім поєдинком Альвареса був бій проти земляка Хайме Мунгую, де мексиканець здобув одноголосну перемогу за рішенням суддів.

Бокс Сауль Канело Альварес Едгар Берланг

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