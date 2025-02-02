Попри нокдаун: Бенавідес у напруженому поєдинку переміг Моррела

Тимчасовий чемпіон світу з боксу за версією WBC Девід Бенавідес переміг володаря титулу WBA Regular Девіда Моррела одноголосним рішенням суддів.

Бенавідес захопив ініціативу із першого раунду, намагаючись витиснути максимум зі своєї переваги та завершити бій достроково.

Моррел більше діяв на контратаках, в той час, як Девід під завісу бою ввімкнув "режим Тайсона Ф'юрі", граючи на публіку. Це мало не коштувало боксеру перемоги.

Кубинський опонент не став просто дивитись на суперника та відправив його у нокдаун в передостанньому раунді.

Втім, це не завадило Бенавідесу заверши всі 12 раундів та здобути перемогу одноголосним рішенням суддів.

Рахунок бою склав 115-111, 115-111, 118-109.

Зазначимо, що відтепер Девід має статус обов'язкового претендента за лініями WBC та WBA у напівважкій вазі.

Окрім того, сьогодні стало відоме ім'я нового чемпіона світу у напівлегкій вазі за версією WBC