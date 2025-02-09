Канело проведе поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 KO) зустрінеться з володарем поясу IBF Вільямом Скуллом (23-0, 9 KO) у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.
Про це повідомив Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх.
Бій між Канело та Скуллом відбудеться 3 травня в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді. Якщо Саулю Альваресу вдасться перемогти, то вже у вересні він захищатиме звання абсолютно.
Ймовірним суперником мексиканця восени може стати американський боксер Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO).
Раніше повідомлялося, що бій Сауль Альварес може провести бій з блогером Джейком Поломо у травні цього року, напередодні поєдинку мексиканця з Кроуфордом.
Проте напередодні Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.
Мексиканець прокоментував цю ситуацію, заявивши, що не б'ється з ютуберами, а віддає перевагу проводити поєдинки зі справжніми бійцями.