Канело проведе поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 KO) зустрінеться з володарем поясу IBF Вільямом Скуллом (23-0, 9 KO) у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Про це повідомив Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Бій між Канело та Скуллом відбудеться 3 травня в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді. Якщо Саулю Альваресу вдасться перемогти, то вже у вересні він захищатиме звання абсолютно.

Ймовірним суперником мексиканця восени може стати американський боксер Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO).

The legend Saul Alvarez Canelo will fight William Scull in undisputed fight in Riyadh on the 3rd of May … if he win the fight in September will be undisputed again 🔥🥊 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 8, 2025

Раніше повідомлялося, що бій Сауль Альварес може провести бій з блогером Джейком Поломо у травні цього року, напередодні поєдинку мексиканця з Кроуфордом.

Проте напередодні Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.

Мексиканець прокоментував цю ситуацію, заявивши, що не б'ється з ютуберами, а віддає перевагу проводити поєдинки зі справжніми бійцями.