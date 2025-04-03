Я був його фанатом: Кроуфорд схвально відгукнувся про Канело

Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) не захотів говорити погане про Сауля Альвареса (62-2-2, 39 КО). Він, навпаки, визнав, що був фанатом мексиканця.

Про це Теренс сказав для The Ringmagazine.

" Я багато років був шанувальником Канело. Я не принижуватиму бійців, з якими він зустрічався, вони вивели його на той рівень, на якому він перебуває. Канело – обличчя боксу", – сказав американець.

У вересні Канело може провести бій проти Теренса Кроуфорда. 3 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) мексиканець вийде в ринг проти Вільяма Скулла (23-0, 9 KO).

Нагадаємо, в останньому поєдинку, який відбувся 14 вересня 2024 року в Лас-Вегасі, Альварес розділив ринг із пуерториканським боксером Едгаром Берлангою. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Канело одноголосним рішенням суддів.

Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).