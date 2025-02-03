Канело та Кроуфорд домовились про бій у вересні

Чемпіон WBC, WBA і WBO у другій середній вазі Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) і володар титулу WBA в першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) проведуть поєдинок у вересні цього року.

Про це повідомляє The Ring.

34-річний Альварес та 37-річний Кроуфорд зустрінуться у головному поєдинку шоу Riyadh Season. Точна дата буде визначена пізніше, а місцем проведення стане Лас-Вегас.

На кону поєдинку стоятимуть титули Канело в другій середній вазі (76,2 кг), Кроуфорд зараз виступає в першій середній вазі (69,8 кг).

Зазначимо, що перед цим Сауль проведе проміжний бій у травні. Його суперниками можуть стати чемпіон світу за версією IBF у другій середній вазі Вільям Скалл (23-0, 9 КО) або володар титулів WBC Continental Americas та WBA International у другій середній вазі Крістіана Мбіллі (28-0, 23 KO).

Нагадаємо, в останньому поєдинку, який відбувся 14 вересня 2024 року в Лас-Вегасі, Альварес розділив ринг із пуерто-риканським боксером Едгаром Берлангою. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Канело одноголосним рішенням суддів.

Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).