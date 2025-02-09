Кроуфорд: Удачі Канело, я маю намір втретє стати абсолютним чемпіоном

Володар титулу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) побажав удачі чемпіону WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Саулю Альваресу (62-2-2, 39 KO), який проведе поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу проти кубинця Вільма Скулла (21-0, 9 KO), що володіє титулом IBF.

Про це "мисливець" написав у соцмережі X (колишній Twitter).

"Удачі Канело в наступному бою. Я з нетерпінням чекаю, щоб стати 3-разовим абсолютним чемпіоном", – написав Кроуфорд.

Good luck @Canelo in your next fight. I’m looking forward to becoming a 3x Undisputed Champion.😉 — Terence Crawford (@terencecrawford) February 9, 2025

Напередодні Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх анонсував бій Канело – Скулл, а також те, що переможець поєдинку у вересні захищатиме титул беззаперечного чемпіона. Ймовірно саме Кроуфорд буде битися за це звання.

Раніше повідомлялося, що Сауль Альварес може провести бій з блогером Джейком Полом у травні цього року, напередодні поєдинку мексиканця з Кроуфордом.

Проте Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.

Нагадаємо, свій останній поєдинок Канело провів у вересні 2024 року, коли здолав Берлангу одноголосним рішенням суддів. Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).