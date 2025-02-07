Кроуфорд: Чекаю на Канело у вересні

Володар титулу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) впевнений, що його бій з чемпіоном WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Саулем Альваресом (62-2-2, 39 KO) відбудеться у вересні.

Про це боксер розповів у соцмережі "Х".

Таким чином американець відреагував на підписання Канело довгострокового контракту з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом.

"Я чекаю на Канело у вересні й збираюся шокувати світ у сезоні Riyadh Season", – розповів Кроуфорд.

Напередодні була інформація, що бій між боксерами скасований.

Нагадаємо, свій останній бій Канело провів у вересні 2024 року, коли здолав Берлангу одноголосним рішенням суддів. Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).