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Бій між Кроуфордом та Канело зірвано – The Ring

Володимир Максименко — 6 лютого 2025, 07:26
Бій між Кроуфордом та Канело зірвано – The Ring
Cауль Альварес
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Бій між Саулем Альваресом (62-2-2, 39 KO) та Теренсем Кроуфордом (41-0, 31 КО) не відбудеться.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Втім, причини такого рішення наразі невідомі. Поєдинок мав відбутись у вересні 2025 року в межах шоу Riyadh Season.

Нагадаємо, свій останній бій Канело провів у вересні 2024 року, коли здолав Берлангу одноголосним рішенням суддів.

Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Раніше колишній чемпіон світу з боксу визначив свого фаворита у парі Альварес – Кроуфорд.

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