Бій між Кроуфордом та Канело зірвано – The Ring

Бій між Саулем Альваресом (62-2-2, 39 KO) та Теренсем Кроуфордом (41-0, 31 КО) не відбудеться.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Втім, причини такого рішення наразі невідомі. Поєдинок мав відбутись у вересні 2025 року в межах шоу Riyadh Season.

The planned Canelo Alvarez vs Terence Crawford fight is now OFF, The Ring has learned. pic.twitter.com/BtWrGN8MM1 — Ring Magazine (@ringmagazine) February 6, 2025

Нагадаємо, свій останній бій Канело провів у вересні 2024 року, коли здолав Берлангу одноголосним рішенням суддів.

Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Раніше колишній чемпіон світу з боксу визначив свого фаворита у парі Альварес – Кроуфорд.