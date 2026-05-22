Кроуфорд: Усик швидко розгадає Верховена

Колишній абсолютний чемпіон у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) вважає, що майбутній бій Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена (1-0, 1 КО) не стане проблемою для українця.

Його слова передає BadLeftHook.

"Я думаю, що Усик вийде туди і робитиме усе, що захоче. Думаю, що Ріко спочатку буде складним суперником, але вважаю, що Олександр завдяки своєму досвіду швидко його розгадає. Усик звик до тиску, він перебуває під великим тиском ще з часів Олімпіади – для нього це не є проблемою", – сказав Кроуфорд.

Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала цю битву. Переможець двобою отримає унікальний пояс від WBC.

21 травня боксери провели нову дуель поглядів та пресконференцію. Напередодні офіційних заходів Олександр запевняв, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.

