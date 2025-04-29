Дюбуа – про реванш з Усиком: Це буде кривава бійня

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа оцінив свої сили напередодні реваншу з Олександром Усиком.

Спортсмен поділився очікуваннями на пресконференції.

"Я став краще у порівнянні із тим, яким був два роки тому. Я у вогні. Знаєш, я просто сповнений енергії, я готовий. Це буде кривава бійня. Я покладу край усім цим суперечкам і дурницям, і покажу, що я – людина майбутнього", – розповів Дюбуа.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між українцем та британцем відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

У тому двобої Даніель відправив українця в нокдаут забороненим ударом нижче поясу, через що суперечки тривають й досі.

Раніше тренер Дюбуа звинуватив Усика в обмані всього боксерського світу.