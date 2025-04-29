Дюбуа – про реванш з Усиком: Це буде кривава бійня
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Чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа оцінив свої сили напередодні реваншу з Олександром Усиком.
Спортсмен поділився очікуваннями на пресконференції.
"Я став краще у порівнянні із тим, яким був два роки тому. Я у вогні. Знаєш, я просто сповнений енергії, я готовий. Це буде кривава бійня. Я покладу край усім цим суперечкам і дурницям, і покажу, що я – людина майбутнього", – розповів Дюбуа.
Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.
Перший бій між українцем та британцем відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.
У тому двобої Даніель відправив українця в нокдаут забороненим ударом нижче поясу, через що суперечки тривають й досі.
Раніше тренер Дюбуа звинуватив Усика в обмані всього боксерського світу.