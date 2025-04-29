Олександр Усик – Даніель Дюбуа: онлайн-відеотрансляція пресконференції

Сьогодні, 29 квітня, відбудеться спільна пресконференція Даніеля Дюбуа та Олександра Усика разом з їх представниками з нагоди підписання контракту на проведення реваншу.

Попередньо, старт заходу було заплановано на 16:00, проте початок трансляції відбудеться о 16:30 за київським часом. В прямому етері пресконференцію транслюватиме сайт "Чемпіон" та Youtube-канал Queensberry Promotions.

Пресконференція Усик – Дюбуа

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше британець зганьбився, заявивши, що на перемогу українця в першому бою вплинула війна в Україні.