Молодість переважила досвід: ірландець Маккенна декласував Сміта
Сьогодні, 26 квітня, на арені "Тоттенгем Стедіум" у поєдинку зійшлися Ліам Сміт (33-5-1, 20 КО) та Аарон Маккенна (20-0, 10 КО).
Впевнену перемогу святкував ірландець.
Фаворитом був саме 36-річний англієць. Перші раунди пройшли рівно, але потім молодший на 11 років Аарон постійно почав перехоплювати ініціативу.
Маккенна в другій половині бою активно користувався довжиною рук, поступово збільшуючи перевагу. У 12 раунді колишній суперник Канело, Мунгії та Юбенка-молодшого побував у нокдауні.
Судді зафіксували впевнену перемогу перспективного ірландця.
Бокс
Аарон Маккенна (Ірландія) – Ліам Сміт (Англія) UD (12) (119:108, 117:109, 118:109)
Нагадаємо, в першому бою вечора боксу Кріс Біллем-Сміт рішенням суддів переміг американця Брендона Глентона.
Головним поєдинком заходу буде протистояння британців Кріса Юбенка-молодшого та Конора Бенна.