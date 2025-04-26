Молодість переважила досвід: ірландець Маккенна декласував Сміта

Сьогодні, 26 квітня, на арені "Тоттенгем Стедіум" у поєдинку зійшлися Ліам Сміт (33-5-1, 20 КО) та Аарон Маккенна (20-0, 10 КО).

Впевнену перемогу святкував ірландець.

Фаворитом був саме 36-річний англієць. Перші раунди пройшли рівно, але потім молодший на 11 років Аарон постійно почав перехоплювати ініціативу.

Six rounds down, six more to go! 👊



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Маккенна в другій половині бою активно користувався довжиною рук, поступово збільшуючи перевагу. У 12 раунді колишній суперник Канело, Мунгії та Юбенка-молодшого побував у нокдауні.

Судді зафіксували впевнену перемогу перспективного ірландця.

Бокс

Аарон Маккенна (Ірландія) – Ліам Сміт (Англія) UD (12) (119:108, 117:109, 118:109)

STILL UNDEFEATED! 😤



Aaron McKenna defeats Liam Smith via unanimous decision 🇮🇪



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Нагадаємо, в першому бою вечора боксу Кріс Біллем-Сміт рішенням суддів переміг американця Брендона Глентона.

Головним поєдинком заходу буде протистояння британців Кріса Юбенка-молодшого та Конора Бенна.