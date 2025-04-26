Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Молодість переважила досвід: ірландець Маккенна декласував Сміта

Руслан Травкін — 26 квітня 2025, 22:58
Молодість переважила досвід: ірландець Маккенна декласував Сміта
x.com/DAZNBoxing/status/1916213675717001689

Сьогодні, 26 квітня, на арені "Тоттенгем Стедіум" у поєдинку зійшлися Ліам Сміт (33-5-1, 20 КО) та Аарон Маккенна (20-0, 10 КО).

Впевнену перемогу святкував ірландець.

Фаворитом був саме 36-річний англієць. Перші раунди пройшли рівно, але потім молодший на 11 років Аарон постійно почав перехоплювати ініціативу.

Маккенна в другій половині бою активно користувався довжиною рук, поступово збільшуючи перевагу. У 12 раунді колишній суперник Канело, Мунгії та Юбенка-молодшого побував у нокдауні.

Судді зафіксували впевнену перемогу перспективного ірландця.

Бокс

Аарон Маккенна (Ірландія) – Ліам Сміт (Англія) UD (12) (119:108, 117:109, 118:109)

Нагадаємо, в першому бою вечора боксу Кріс Біллем-Сміт рішенням суддів переміг американця Брендона Глентона.

Читайте також :
Відео Фото Сини легенд – новий акт старої війни: прев’ю бою Юбенк-молодший – Бенн

Головним поєдинком заходу буде протистояння британців Кріса Юбенка-молодшого та Конора Бенна.

Бокс Ліам Сміт

Бокс

Зірка латвійського боксу: колишній суперник Гвоздика завершив кар'єру
Фейки Бекхема та Ширана: Біллем-Сміт закрив поразку від Раміреса в бою з Глентоном
Поразка стане катастрофою, – відомий промоутер висловися напередодні бою Юбенк – Бенн
Шакур вкотре закликав Джервонту провести бій
Сини легенд – новий акт старої війни: прев’ю бою Юбенк-молодший – Бенн

Останні новини