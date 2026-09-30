Лапін оцінив ймовірність повернення Хижняка у ринг до кінця 2026 року

Менеджер Сергій Лапін в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" розповів, яка ймовірність того, що уболівальники зможуть знову побачити Олександра Хижняка (3-0, 2 КО) у рингу до кінця 2026-го або на початку 2027 року.

"Звичайно, варіант побачити Олександра в ринзі ще до кінця 2026 року є, і досить висока вірогідність, що так і буде. Ми над цим працюємо. Але всі ми сьогодні живемо в реаліях, у яких дуже складно щось гарантувати на кілька місяців вперед – іноді ми не знаємо, що буде завтра. Є спортивний графік, підготовка, переговори щодо суперника, організаційні моменти, і все це має зійтися. Тому так – такий сценарій абсолютно можливий. Але конкретну дату і суперника будемо оголошувати лише тоді, коли все буде остаточно підтверджено", – заявив менеджер боксера.

Також Лапін розповів про опозицію наступних суперників "Полтавського танка" та його амбіції.

Нагадаємо, що у своєму останньому бою (22 серпня 2026 року у Львові) Хижняк за одноголосним рішенням суддів здолав представника Аргентини Дурвала Паласіо. Олександр став володарем поясу WBA Gold International у своєму дебютному титульному поєдинку на профі-рингу.

Раніше "Полтавський танк" розповів, що уболівальникам було б цікаво побачити його у протистояннях із чемпіонами світу.