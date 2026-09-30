Наша кінцева мета – найбільші бої та чемпіонські титули: Лапін назвав наступні кроки Хижняка

Сергій Лапін, менеджер Олександра Хижняка (3-0, 2 КО), ексклюзивно "Чемпіону" розповів про наступні цілі "Полтавського танка" та про те, як швидко планується вихід на повноцінний бій за пояс чемпіона світу.

"Після перемоги в титульному бою Олександр увійшов до топ-15 світового рейтингу WBA, дебютував у рейтингу WBC одразу на 31-й позиції та увійшов до топ-50 BoxRec у напівважкій вазі. І все це після лише трьох поєдинків на професійному ринзі під егідою Usyk 17 Promotions. Для нас це показник того, що ми рухаємося у правильному напрямку, але водночас це лише початок шляху. Звичайно, наша кінцева мета – найбільші бої та чемпіонські титули. WBA Gold International – важливий крок, але точно не кінцева точка. Будемо рухатися послідовно, від бою до бою", – сказав Лапін.

Представник українського боксера зазначив, що коли вони побачать, що Олександр повністю готовий, тоді вони зроблять наступний великий крок. Лапін додав, що у Хижняка та людей, які його оточують, є максимальні амбіції, але у таких питаннях важлива не тільки швидкість, а й правильний момент.

За словами Лапіна, наступними кроками Хижняка на профі-рингу можуть бути суперники з чільної 15-ки або 10-ки.

"Робота в цьому напрямку вже ведеться, ми дивимося на різні варіанти і, звичайно, хочемо, щоб рівень суперників Олександра зростав з кожним наступним поєдинком. Наступними кроками можуть бути бійці з топ-15 або топ-10. Для Олександра це буде можливістю перевірити себе вже на іншому рівні, і для нас як команди це теж важливий етап. Як тільки буде конкретика і домовленості – ми обов'язково офіційно все повідомимо", – зазначив менеджер українського боксера.

Нагадаємо, що Хижняк є клієнтом Usyk 17 Promotions. 22 серпня 2026 року Олександр провів свій третій двобій на профі-рингу. У Львові 31-річний український боксер переміг за одноголосним рішенням суддів досвідченого аргентинця Дурвала Паласіо – 99:91, 98:92, 100:90. Українець завоював пояс WBA Gold International у своєму дебютному титульному поєдинку на профі-рингу.

Після чого опинився на 15-му місці у рейтингу WBA.

Раніше "Полтавський танк" розповів, що уболівальникам було б цікаво побачити його у протистояннях із чемпіонами світу.