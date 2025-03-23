Вразив майстерністю: Усик показав, як віртуозно жонглює гирями на тренуванні

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик знову вразив своїх шанувальників неймовірною технікою володіння гирями.

У новому відео, яке швидко набрало популярність у соцмережах, українець демонструє фантастичну координацію та силу, жонглюючи гирями на тренуванні.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Напередодні тренер українського чемпіона Сергій Лапін назвав дату наступного поєдинку Усика.