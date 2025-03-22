Це моя мрія: Усик – про захист титулу чемпіона світу в Україні

Чемпіон світу WBC, IBO, WBA та WBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) заявив, що хоче провести титульний бій в Україні.

Цитує боксера Sky Sports.

Проте цю мрію Усика не можна реалізувати через війну Росії проти України.

"Зараз я думаю, що це неможливо. Росія воює проти України, запускає багато ракет.

Я говорив зі своєю 15-річною донькою. Я запитав її: "Як ти там?". Вона відповіла: "Ой, тату, ця ніч була жахливою". Моя сім'я може жити в бомбосховищі, у мене воно є. Донька сказала: "Тату, сьогодні я йду в бомбосховище, господи, мені страшно". Я відповів їй: "Послухай, не переживай, будь ласка, завтра я вирушу додому". Я думаю, що це велика проблема.

Бокс – це моє життя. Можливо, багато хто скаже: "О, так, це велика спадщина». Я не думаю про це. Моя спадщина – це мої діти, і те, що я роблю зараз для України", – розповів Усик.