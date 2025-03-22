Це моя мрія: Усик – про захист титулу чемпіона світу в Україні
Чемпіон світу WBC, IBO, WBA та WBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) заявив, що хоче провести титульний бій в Україні.
Цитує боксера Sky Sports.
Проте цю мрію Усика не можна реалізувати через війну Росії проти України.
"Зараз я думаю, що це неможливо. Росія воює проти України, запускає багато ракет.
Я говорив зі своєю 15-річною донькою. Я запитав її: "Як ти там?". Вона відповіла: "Ой, тату, ця ніч була жахливою". Моя сім'я може жити в бомбосховищі, у мене воно є. Донька сказала: "Тату, сьогодні я йду в бомбосховище, господи, мені страшно". Я відповів їй: "Послухай, не переживай, будь ласка, завтра я вирушу додому". Я думаю, що це велика проблема.
Бокс – це моє життя. Можливо, багато хто скаже: "О, так, це велика спадщина». Я не думаю про це. Моя спадщина – це мої діти, і те, що я роблю зараз для України", – розповів Усик.
Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.
У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.
Раніше Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків. Ймовірно, один із них пройде проти Джозефа Паркера, боксерська організація зобов'язала українця провести бій саме з ним.