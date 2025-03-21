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Лапін назвав дату наступного поєдинку Усика

Олександр Булава — 21 березня 2025, 23:20
Лапін назвав дату наступного поєдинку Усика
Олександр Усик
Getty Images

Сергій Лапін, тренер українського чемпіона світу WBC, IBO, WBA та WBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО), заявив, що наступний бій боксер проведе в період між липнем та вереснем.

Цитує тренера Daily Mail.

"Для Олександра неважливо, хто буде його наступним суперником. Він той тип боксера, який може вийти на ринг, перевірити суперника і виконати свою роботу. Звичайно, у Джозефа Паркера та Даніеля Дюбуа є свої сильні сторони, але вони не будуть проблемою для чемпіона.

Якщо його Високість Туркі Аль аш-Шейх і "Riyadh Season" захочуть просувати та підтримувати один з боїв або обидва, це буде для нас найкращим варіантом", – розповів тренер.

Також Лапін відповів на запитання про наступний бій Усика. Він заявив, що вони хочуть, щоб це відбулось між липнем та вереснем 2025 року.

"Це може бути липень, серпень або вересень. Насправді це залежить від організаторів. Наша команда просто повинна знати це за три місяці, щоб ми могли розпочати тренувальний табір", – зазначив Лапін.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Олександр Усик Сергій Лапін

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