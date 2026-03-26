Від Чісори, Ф'юрі і коней: Усик назвав п'ятірку найсильніших ударів, які пропускав за свою кар'єру

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик поділився несподіваною історією та водночас склав власний рейтинг найболючіших ударів, які йому доводилося пропускати.

У відео для Daily Mail українець згадав свої поєдинки проти топових суперників і відзначив, що серйозні удари йому завдавали Мурат Гассієв, Маріс Брієдіс, а також Тайсон Ф'юрі і Дерек Чісора, з яким бій видався особливо жорстким і фізично виснажливим.

Втім, перше місце у цьому рейтингу виявилося абсолютно неочікуваним. Олександр Усик зізнався, що найболючіший удар у житті він отримав від коня.

Не так давно боксер розповідав, що цей випадок стався, коли йому було близько 12 років. Удар був настільки сильним, що він опинився в нокауті та, прийшовши до тями, першим ділом запитав, чи живий.

Попри серйозність ситуації, Усик згадує цю історію з притаманним йому гумором, додаючи, що тоді мав "нуль боїв і один нокаут".

Нагадаємо, наразі Олександр перебуває у тренувальному таборі в Іспанії. Він готується до бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Поєдинок у єгипетській Гізі відбудеться 23 травня. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Українець востаннє виходив на ринг у липні 2025-го, коли вдруге переміг британця Даніеля Дюбуа.