Уяви, що ми на пляжі в Маямі п'ємо кокоси: Усик показав, як мотивує Джошуа під час тренувань

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик вкотре довів, що навіть під час виснажливих тренувань можна знайти місце для гумору.

Під час спільної роботи з Ентоні Джошуа в Іспанії українець вирішив нестандартно мотивувати свого партнера.

Усик запропонував британцю уявити, що вони не в залі, а десь на пляжі в Маямі – спокійно відпочивають і п'ють кокос із трубочки.

Втім, попри жарти, тренування залишалося максимально інтенсивним. Олександр Усик уважно стежив за темпом Джошуа на біговій доріжці, періодично підганяючи його, щоб той не збавляв оберти.

Нагадаємо, напередодні британський боксер Ентоні Джошуа відвідав Києв разом з Олександром Усиком, щоб завітати турнір у Лісниках, який відбудеться під патронатом Usyk 17 Promotions.

Читайте також : Відео Джошуа заговорив українською: британський боксер показав свої навички на вечорі боксу Усика

Після прибуття в Україну відомих боксерів зустріли в одному із місцевих закладів колоритним вбранням, піснями і автентичною атмосферою.

Раніше повідомлялося, що в Києві Ентоні зробили особливий презент у вигляді золотого смартфона.