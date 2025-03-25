Top Rank анонсував наступний бій Наваррете

Чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете (39-2-1, 32 КО) наступний бій проведе проти філіппінця Чарлі Суареса (18-0, 10 КО).

Про це повідомляє Top Rank.

Бій відбудеться 10 травня та традиційно для мексиканця пройде на "Pechanga Arena" в Сан-Дієго, США.

BUCKLE UP. EL VAQUERO IS BACK.



Emanuel 'Vaquero' Navarrete defends his Junior Lightweight title against undefeated Charly Suarez May 10 in San Diego 🏆#NavarreteSuarez | On-sale Friday pic.twitter.com/u2hSP5t37M — Top Rank Boxing (@trboxing) March 25, 2025

Нагадаємо, Наваррете, після поразки від українця Дениса Берінчика у травні минулого року, провів один бій. У грудні він переміг Оскара Вальдеса.

36-річний Суарес у вересні 2024 року технічним нокаутом у третьому раунді переміг Хорхе Кастанеду.

Напередодні менеджер Егіс Клімас оцінив майбутнє чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка.