Top Rank анонсував наступний бій Наваррете
Емануель Наваррете та Оскар Вальдес
Top Rakn Boxing
Чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете (39-2-1, 32 КО) наступний бій проведе проти філіппінця Чарлі Суареса (18-0, 10 КО).
Про це повідомляє Top Rank.
Бій відбудеться 10 травня та традиційно для мексиканця пройде на "Pechanga Arena" в Сан-Дієго, США.
Нагадаємо, Наваррете, після поразки від українця Дениса Берінчика у травні минулого року, провів один бій. У грудні він переміг Оскара Вальдеса.
36-річний Суарес у вересні 2024 року технічним нокаутом у третьому раунді переміг Хорхе Кастанеду.
Напередодні менеджер Егіс Клімас оцінив майбутнє чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка.