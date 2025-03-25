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Top Rank анонсував наступний бій Наваррете

Олександр Булава — 25 березня 2025, 20:55
Top Rank анонсував наступний бій Наваррете
Емануель Наваррете та Оскар Вальдес
Top Rakn Boxing

Чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете (39-2-1, 32 КО) наступний бій проведе проти філіппінця Чарлі Суареса (18-0, 10 КО).

Про це повідомляє Top Rank.

Бій відбудеться 10 травня та традиційно для мексиканця пройде на "Pechanga Arena" в Сан-Дієго, США.

Нагадаємо, Наваррете, після поразки від українця Дениса Берінчика у травні минулого року, провів один бій. У грудні він переміг Оскара Вальдеса.

36-річний Суарес у вересні 2024 року технічним нокаутом у третьому раунді переміг Хорхе Кастанеду.

Напередодні менеджер Егіс Клімас оцінив майбутнє чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка.

Еммануель Наваррете

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