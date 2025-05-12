Я б його нокаутував: Суарес – про поразку від Наваррете

Філіппінець Чарлі Суарес (18-1, 10 КО) розчарований достроковим зупиненням бою з чемпіоном WBO у другій напівлегкій вазі Емануелем Наваррете (40-2-1, 32 КО).

Цитує боксера The Ring.

"Можливо, в пізніх раундах я б його нокаутував. Я бачив, що він втомився. А його удари вже не були достатньо сильними.

Він завдавав багато сильних ударів. Можливо, в першому, другому і третьому раундах я не міг з цим впоратися. Але в наступних раундах я заздалегідь бачив, коли він наносив багато ударів.

Я думаю, що у мене був шанс виграти бій, тому що було проведено лише сім раундів. У мене був би восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий – у мене було б ще п'ять раундів, щоб завершити бій", – сказав Суарес.