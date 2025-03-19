Наваррете дізнався ім'я наступного суперника
Емануель Наваррете та Оскар Вальдес
Top Rakn Boxing
Колишній суперник Деніса Берінчика Еммануель Наваррете отримав свого наступного суперника на бій за титул WBO у другій напівлегкій вазі.
Про це повідомляє BoxingScene.
За вакантний титул мексиканець битиметься із Чарлі Суаресом, а бій відбудеться 10 травня у Сан-Дієго.
Востаннє Наваррете боксував у грудні 2024 року, перемігши Оскара Вальдеса, а у травні поступився титулом WBO Денісу Берінчику.
Нагадаємо, після перемоги над Еммануелем українець програв технічним нокаутом Кейшону Девісу.
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