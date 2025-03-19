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Наваррете дізнався ім'я наступного суперника

Володимир Максименко — 19 березня 2025, 09:31
Наваррете дізнався ім'я наступного суперника
Емануель Наваррете та Оскар Вальдес
Top Rakn Boxing

Колишній суперник Деніса Берінчика Еммануель Наваррете отримав свого наступного суперника на бій за титул WBO у другій напівлегкій вазі.

Про це повідомляє BoxingScene.

За вакантний титул мексиканець битиметься із Чарлі Суаресом, а бій відбудеться 10 травня у Сан-Дієго.

Востаннє Наваррете боксував у грудні 2024 року, перемігши Оскара Вальдеса, а у травні поступився титулом WBO Денісу Берінчику.

Нагадаємо, після перемоги над Еммануелем українець програв технічним нокаутом Кейшону Девісу.

Раніше Олександр Усик назвав умову для проведення потенційного бою із зіркою UFC Перейрою.

WBO Бокс Еммануель Наваррете

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